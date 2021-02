Intossicazione etilica in via I maggio, interviene Sos Uboldo

SARONNO – Intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo ieri pomeriggio in via I maggio, l’area parcheggio antistante il supermercato Carrefour di Saronno, dove c’era un uomo che stava male.

I volontari sono accorsi per soccorrere un cittadino di quarantasette anni. Ricevuta segnalazione del malore da parte di alcuni passanti, il centralino di Areu, che si occupa del coordinamento sul territorio lombardo per le emergenze sanitarie e risponde al numero 118, ha infatti subito inviato sul posto – erano le 17.50 – una autolettiga. La diagnosi per il paziente? Uno stato di intossicazione etilica. È stato, dunque, un eccesso di alcol ad aver procurato il malessere. Le condizioni dell’interessato sono state stabilizzate e quindi è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella in codice verde, quello assegnato ai casi meno gravi e meno preoccupanti. Al momento del ricovero, le valutazioni del personale medico non hanno infatti evidenziato situazioni critiche nello stato di salute del paziente.

(foto archivio: precedente intervento di carabinieri ed ambulanza per una emergenza medica sul territorio del Varesotto)

