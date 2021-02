“Questa mattina ero a Saronno per prendere parte al presidio per la salvaguardia dell’ospedale e la costituzione delle Case della salute. Tra i tanti interventi – ricorda Astuti – mi hanno colpito le parole di una dipendente della struttura che invitava a “prendere coscienza delle difficoltà della struttura e dell’importanza della medicina territoriale”. Condivido appieno le sue parole. L’ospedale di Saronno è un bene prezioso che serve 180 mila persone su quattro province. Per questo motivo dobbiamo fare tutto ciò che è possibile affinché superi questo momento di difficoltà e continui a lavorare, attraverso le professioniste e i professionisti che lì esercitano, per il bene delle cittadine e dei cittadini”.