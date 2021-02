SARONNO – Anche ilSaronno sarà in prima linea, con il teatro Giuditta Pasta, per riaccendere i riflettori sul mondo dello spettacolo, soprattutto quello teatrale, messo a dura prova dalle chiusure imposte dalle norme anticontagio.

Il teatro di Saronno accoglierà, lunedì 22 febbraio l’invito di Unita Unione Italiana Interpreti Teatri e Audiovisivo per un’iniziativa di sensibilizzazione che unirà tutte le sale del Paese.

Ad un anno di distanza dalla prima chiusura dalle 20 si riaccenderanno le luci del Teatro di Saronno per una diretta Facebook condotta da Sara Giudici e organizzata in collaborazione con IlSaronno e che vedrà la partecipazione di alcuni amici della sala di via Primo maggio l’attrice Silvia Priori, Elena D’Angelo, Max Pisu.

Innerveranno anche Laura Succi, assessore alla Cultura del Comune di Saronno e il Mainpartner del teatro: Enrico Cantù Assicurazioni.

Il Presidente della Fondazione Giuditta Pasta Oscar Masciadri riaprirà le porte del teatro e accenderà le luci perché si torni a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo, perché si pianifichi al più presto la riapertura in sicurezza.

“Siete tutti invitati a partecipare in streaming all’evento – spiega il presidente Oscar Masciadri – e vi invitiamo a lasciare un vostro commento o una vostra testimonianza di vicinanza con un messaggio scritto sulla nostra pagina Facebook. Torniamo per una sera, seppur ancora virtualmente, a incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico”.

19022021