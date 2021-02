SARONNO – Nessun evento ufficiale in città per il carnevale, nel rispetto delle norme anti-assembramenti per il coronavirus, ma anche tanta voglia di fare festa soprattutto da parte dei più piccoli. In centro città oggi si è vista davvero molta gente, forse un poco troppa per la precaria situazione sanitaria che si registra in Lombardia. Molti bimbi e relative famiglie in piazza Libertà e dintorni già in mattinata, ancora di più da metà pomeriggio. Aspetto positivo, che la stragende maggioranza dei presenti ha rispettato l’indicazione di indossare la mascherina.

I controlli anti covid – Sul posto, per controllare, anche la polizia locale ed è arrivati pure il sindaco, Augusto Airoldi, che ha voluto personalmente verificare la situazione. Non sono stati necessari particolari interventi.

Un tirannosauro fra le mascherine – Per quanto riguarda le mascherine, questo strano carnevale senza sfilate e carri allegorici è stato comunque una festa per i bimbi. Molti vestiti come i super-eroi preferiti, dall’Uomo ragno all’intramontabile Batman. E c’era anche un bimbo vestito da… tirannosauro. Ad attendere i bambini, l’arco di palloncini che il Comune ha fatto allestire all’ingresso di corso Italia. Per il resto gli eventi del carnevale saronnese quest’anno si sono svolti solo nelle scuole.

20022021