SARONNO – E’ in corso questa mattina l’allestimento dell’arco di palloncini voluto dall’ufficio cultura saronnese per chiudere le iniziative di Carnevale.

“Abbiamo cercato di evitare – spiega l’assessore alla Cultura Laura Succi – che si creassero momenti di assembramento, pur volendo garantire un segnale di festa ai bimbi già alle prese con le conseguenze della pandemia.”

Negli ultimi giorni nelle scuole saronnesi è stato presentato, sempre nel rispetto delle norme anticontagio, uno spettacolo circense. Lunedi 15, mercoledì 17, giovedì 18 febbraio, infatti, il Dottor Passepartout ha dato spettacolo all’interno dei cortili della scuola a bordo della sua bizzarra bicicletta, insieme all’esplosione di rosa di Cherry Bubble Show e al Circo della Luna.

Non solo, anche gli scout, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, hanno dato il loro contributo a rendere il Carnevale un po’ più speciale grazie al concorso per il più bel costume con mascherina chirurgica “Truccati, ma non smascherati”.

“Per concludere questo periodo di festa – conclude l’assessore Laura Succi – abbiamo deciso di mettere questo segno colorato in piazza per dare l’idea di festeggiamenti ai bambini che capiteranno in centro pur in assenza di sfilate.”

(in foto: l’allestimento dell’arco di palloncini)

20022021