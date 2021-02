Vaccinazioni over 80, in zona si è arrivati a 2000 somministrazioni

VARESE – Sono stati 1.940 gli over 80 residenti nel territorio dell’Ats Insubria – che comprende Saronno – che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid a pochi giorni dall’avvio, lo scorso 18 febbraio, della fase “1 ter”, proprio dedicata a color che hanno più di 80 anni. Solo nella giornata di ieri, i centri vaccinali delle province di Como e Varese hanno sottoposto a vaccinazione 1.608 soggetti (985 over 80 e 623 under 80), che, sommate a quelle del giorno precedente, portano il dato cumulativo ad un significativo numero: 3.276 vaccinati (1.940 over 80 e 1.336 under 80). Si sta completando la “fase 1” per quelle rsa, le residenze anziani che, colpite ancora recentemente dal covid, hanno dovuto necessariamente ritardare la vaccinazione degli ospiti.

Da oggi ha preso avvio anche l’attività all’ambulatorio covid di Cantù in via Domea 4 dell’Asst Lariana.

