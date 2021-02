CARONNO PERTUSELLA – In relazione alla campagna vaccinale anti Covid 19 promossa dalla Regione Lombardia, l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato Alpini, Auser, Caritas ed Artos, attiverà a decorrere da lunedi 22 febbraio un servizio di trasporto gratuito presso i centri sede delle vaccinazioni anti Covid 19 indicati dalla Regione Lombardia.

Il trasporto è riservato alle persone che abbiano più di 80 anni di età senza una rete familiare che consenta un accompagnamento.

Per richiedere il servizio occorre telefonare almeno 24 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione, come da messaggio indicato dalla Regione Lombardia, al numero 351.7938993 (risponde Alessia) tutti i giorni dalle 18 alle 20.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: il comune di Caronno Pertusella.)

19022021