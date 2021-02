MALNATE – La Rossella ETS Caronno Pertusella va forte anche nel derby contro lo Yaka Volley Malnate e trova il quinto successo consecutivo nel girone B1 di serie B di volley su cinque uscite. Dopo i primi due set molto combattuti, soprattutto il secondo, i ragazzi di Claudio Gervasoni hanno conquistato agevolmente anche la terza frazione portandosi a 15 punti in classifica, a + 6 su Saronno e a +9 sull’avversario di questa sera.

21-25, 23-25, 19-25. Sono questi i punteggi dei parziali con cui Piccinini e compagni hanno archiviato la trasferta in quel di Malnate.

E ora, dopo le fatiche della prima parte di stagione, arriverà una settimana di riposo per tutto il girone. Da non perdere il prossimo appuntamento fissato per sabato 6 marzo alle 18:45. Al PalaDozio di Saronno andrà infatti in scena il grande derby tra la Rossella ETS Caronno Pertusella e i padroni di casa biancoblù della Pallavolo Saronno, motivati a vendicare la sconfitta subita all’andata con il risultato di 3-1.