CARONNO PERTUSELLA – Con il Palazzetto dello Sport ancora chiuso al pubblico, la Rossella ETS Caronno Pertusella si è adoperata per permettere ai tifosi gialloblù e non solo di continuare a seguire la propria squadra del cuore in una stagione, quella del 2020/21, che promette di regalare tante soddisfazioni. È nato quindi il canale YouTube ufficiale della squadra varesina, al quale ci si può iscrivere (CLICCA QUI) per non perdersi nemmeno una partita in diretta streaming del campionato di serie B dei varesini. Oltre ai match, sarà possibile anche godersi le interviste post-partite con i protagonisti del sabato sera.

La Rossella ETS Caronno Pertusella è ora attesa da due partite fuori casa, prima contro lo Yaka Volley Malnate e poi con la Pallavolo Saronno nell’attesissimo derby di ritorno. Gialloblù che torneranno quindi tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport solo per la seconda fase del campionato, con la speranza di farlo da prima classificata del mini-girone B1.

20022021