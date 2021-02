SARONNO – Vagava smarrita e senza meta in via Varese decisamente provata ed infreddolita l’83enne origgese soccorsa da una pattuglia della polizia locale in servizio ieri pomeriggio a ridosso del centro storico.

La donna si era allontata da casa ma ben presto aveva perso la cognizione del tempo e dello spazio. Intorno alle 17,30 gli agenti che stavano passando per via Varese hanno subito capito dal suo modo di camminare e dallo sguardo perso che era in difficoltà. Si sono fermati e le hanno chiesto se aveva bisogno di aiuto. La donna decisamente provata non riusciva a fornire le indicazioni necessarie per farsi riaccompagnare a casa. Gli agenti sono stati dei veri e propri angeli custodi capendo che la donna, decisamente agitata, aveva bisogno soprattutto di calma.

L’hanno accompagnata in comando e messa suo agio. Parlando con lei con semplicità e per gradi sono riusciti a recuperare le informazioni necessarie e rintracciare la famiglia. Con una rapida ricerca anagrafica l’hanno contattato la figlia permettendole di riportare la madre a casa al sicuro. Una disavventura a lieto fine che si è conclusa con molti ringraziamenti da parte dalla famiglia agli agenti saronnesi.

(foto archivio)