SARONNO – Sono riprese, dopo lo stop forzato degli scorsi mesi, le attivitá del baseball saronnese, che sta organizzando delle giornate di prove per cercare nuovi giovani per le proprie squadre.

“Il nostro, come d’altro canto tutti gli sport giovanili, sta vivendo un periodo difficile – spiega la presidente Katty Casartelli – La distanza dei ragazzi dalle scuole, i blocchi forzati e i limiti agli spostamenti stanno creando notevole difficoltà nel trovare nuovi ragazzi interessati allo sport.

Purtroppo, è sotto gli occhi di tutti anche la tendenza dei piú giovani a vivere sempre di piú in modo virtuale. Per questo, già da qualche sabato la nostra associazione, Asd Saronno Baseball Club, sta organizzando dei pomeriggi di prove libere e gratuite, dove i ragazzi e i genitori possano conoscercerci.

Il baseball è stato, lo scorso anno, il primo sport di squadra a riprendere la propria attivitá d’allenameno ed agonistica perchè è stato ritenuto sicuro per via delle grandi distanze fra i giocatori e del limitato contatto fisico. Il baseball è un grande sport che forma la persona dal punto di vista fisico ma anche, soprattutto, dal profilo mentale perché è fatto di tattica e strategia. E’ uno sport adatto a tutti, non esiste un “fisico tipo”, alti, bassi, cicciottelli o magrolini… Tutti possono trovare spazio su un campo da baseball!”.

Da qui l’invito a recarsi presso la struttura di via Ungaretti per prova in prima persona.

21022021