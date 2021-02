CARONNO PERTUSELLA – Vola la Caronnese che nel big match della seconda giornata di ritorno di serie D, in casa batte anche il Bra (che è secondo) e si insedia al terzo posto della graduatoria. Successo meritato, quello dei rossoblù, che hanno costruito il maggior numero delle occasioni da rete, e che non hanno sofferto più di tanto neppure quando sono rimasti in inferiorità numerica.

La cronaca – Al 7′ si rende pericolosa la Caronnese con una conclusione di Putzolu che costringe il portiere ospite ad una non facile respinta. Al 28′ respita a terra di Marietta su tiro di Marchisone da appena fuori l’area. Mentre al 31′ segna Siani con un bel diagonale ma l’arbitro aveva già femrato il gioco per un fallo precedente. Al 36′ sblocca il risultato Stefano Banfi, bomber caronnese, appostato al limite dell’area piccola e che appoggia in rete l’assist dalla sinistra di Calì: 1-0. In pieno recupero èa ncora Banfi che calcia alto da ottima posizione.

Nella ripresa il Bra rischia grosso al 7′, con la deviazione a colpo di sicuro di Calì ed salvataggio di Tos sulla linea; e poco dopo sull’altro fronte in mischia è l’uscita di Marietta che risolve tutto. Al 21′ doppio giallo in pochi minuti per il centrale Galletti che dunque si guadagna il cartellino rosso e lascia la Caronnese in 10. Al 28′ se ne va Becerri sulla sinistra e mette in mezzo per Calì che deve solo appoggiare in rete, 2-0; il tutto dopo che un attimo prima Merkaj del Bra si era “mangiato” l’eventuale pari sparando alto da ottima posizione. Si chiude con un palo di Calì, ma su azione ferma per fuorigioco mentre Marietta respinge anche l’ultimo tentativo dei piemontesi, un gran tiro di Marchisone.

In classifica, guida il Gozzano seguito dal duo Bra-Castellanzese, terza la Caronnese.

Caronnese-Bra 2-0

CARONNESE: Marietta, Mzoughi (16′ st Cosentino), Gualtieri (37′ st Arcidiacono), Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi (33′ st Torin), Putzolu, Siani (14′ st Becerri), Vernocchi (25′ st Battistello), Calì. A disposizione Angelina, Boschetti, Corno, Midolo. All. Gatti.

BRA: Guerci, Tos, Saltarelli, Campagna, Merkaj, Magnaldi (32′ st D’Ambrosio), Reeb (14′ st Bongiovanni), Hoxha (32′ st Baggio), Marchisone, Capellupo, Daqoune. A disposizione Giaccardi, Olivero, Bruno, Petracca, Gaeta, Lala. All. Daidola.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Mare (Piccichè di Trapani e Chichi di Palermo).

Marcatori: 36′ pt Banfi (C), 28′ Calì (C).

21022021