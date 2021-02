SARONNO – “Ieri è stato bello vedere la piazza tornare a vivere con i bimbi e le stelle filanti vivere questo carnevale così diverso e così difficile ma stamattina mi aspettavo di trovare la piazza non dico perfettamente pulita ma senza il letto di cordiandoli lasciati dai festeggiamenti”.

E’ il whatsapp inviato da una saronnese che mentre andava a messa non ha potuto fare a meno di notare come il centro portasse ancora traccia dei festeggiamenti di Carnevale. Ieri la piazza è stata invasa di bimbi in costume che malgrado le norme anticontagio e l’assenza della sfilata hanno cercato di godersi un minimo di festa anche grazie ai palloncini posizionati dall’assessorato alla Cultura per colorare la piazza e corso Italia.

Un’atmosfera da day after che è stata criticata da molti saronnesi che si aspettavano, se non nella notte, almeno in mattinata un intervento di pulizia almeno per raccogliere le stelle filanti e la gran parte dei coriandoli.

(per la foto si ringrazia un nostro lettore che ci ha segnalato il problema con uno scatto)

