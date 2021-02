Caronno Pertusella, appello: “Chi ha perso un frigo… pieno di rifiuti?”

CARONNO PERTUSELLA – “Chi ha smarrito un frigorifero pieno di macerie, può trovarlo in zona Bariola dietro al campo da softball”: ironia, su Facebook, ed anche eloquenti foto riguardo all’ultimo rinvenimento che è stato compiuto alla periferia di Caronno Pertusella. Dove qualcuno, probabilmente andandoci di notte per non farsi vedere, ha messo a segno quello che è un vero e proprio record. Sinora è stato trovato praticamente di tutto, in improvvisate discariche abusive, ma mai quel che è comparso a Bariola, ovvero questo grosso frigo per gelati e prodotti dolciari, strapieno di residui dell’edilizia.

Ora, come sempre in simili circostanze, interverranno gli addetti della nettezza urbana per il recupero e le pulizie, ed il trasferimento del frigo e del suo contenuto dove sarebbe dovuto finire sin dal primo momento, ovvero la piazzola per la raccolta differenziata. Mentre la polizia locale cercherà di rialire a chi ha abbandonato nel verde il frigo e il suo contenuto.

(foto: una immagine del frigo abbandonato, strapieno di resti edili)

