SARONNO – La Liturgia ambrosiana prevede che le ceneri vengano imposte al primo lunedì di Quaresima e per solo per comodità dei fedeli al termine delle Messe della Prima Domenica che quest’anno cade oggi domenica 21 febbraio. “Il gesto – spiegano dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli – vuole significare la nostra disponibilità all’invito del Signore Gesù: “Convertitevi ecredete al Vangelo”, cioè alla buona notizia di un Dio sempre disposto al perdono”.

Data la situazione sanitaria causata dal coronavirus, la Congregazione vaticana per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha precisato le modalità da seguire per il rito che apre la Quaresima.

“Dopo aver benedetto le ceneri e averle asperse con l’acqua benedetta, il sacerdote si rivolge ai presenti recitando una volta sola per tutti la formula: “Convertitevi e credete al Vangelo”, oppure: “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai”. Quindi, si igienizza le mani e indossa

la mascherina a protezione di naso e bocca, poi impone le ceneri a quanti stanno in piedi al loro posto. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla”.

(foto archivio)

21022021