SARONNO – Si chiama “Fotografa un saronnese” la nuova pagina Facebook dedicata alla città di Saronno, o meglio ai suoi abitanti comparsa nelle ultime ore sul popolare social network. Al momento i contenuti sono davvero essenziali: una ricercata foto di copertina in bianco e nero con uno scorcio di Saronno e un’immagine di profilo con un logo che strizza l’occhio a quello della città di Saronno. Di più al momento non è dato sapere anche perchè gli organizzatori fanno sapere che il progetto è, al momento, avvolto nel massimo riserbo. Facile però intuire i due asset dell’iniziativa la fotografia e la città di Saronno. Del resto l’unico altro elemento della pagina è l’invito riportato nelle informazioni. “Dai un volto a Saronno. Sei un appassionato di fotografia? Mettiti in gioco! Sei un cittadino saronnese? Seguici che ci saranno sorprese anche per te”. Quindi saronnesi e amanti, appassionati o affascinati dalla fotografia non vi resta che iniziare a seguire “Fotografa un saronnese” per scoprire di cosa si tratta.