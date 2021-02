ROVELLASCA – Lamborghini distrutta alla periferia di Rovellasca: è successo questo pomeriggio lungo via Cesare Battisti, lo stradone che dal centro del paese porta verso Rovello Porro. Prima dell’incrocio dove c’è la rotonda di via Parini-via I maggio il conducente ha perso il controllo della potente vetture, che si è schiatata a bordo strada. Chi abita da quelel parti, è zona di villette, ha sentito lo schianto e dato l’allarme. Erano le 14: sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, l’automedica da Como, l’ambulanza della Croce azzura di Rovellasca ed è arrivato anche l’elisoccorso dal capoluogo lariano.

Due le persone nell’abitacolo della fuoriserie, una è stata estratta dai pompieri; uno dei feriti non ha riportato gravi lesioni, le condizioni dell’altro sono più preoccupanti. Per consentire i soccorsi, il transito in quel tratto di via Battisti è stato temporaneamente interrotto dai militari dell’Arma.

Ingenti i danni materiali: la parte anteriore del veicolo è andata in pezzi, manca anche una portiera ed è stata rimossa la cappotta. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, a quanto pare la Lamborghini arrivava dal centro di Rovellasca, avrebbe speronato una Mercedes posteggiata, una Range Rover e diversi alberelli, abbattendoli.

(foto: alcune immagini dell’incidente e l’elisoccorso in volo sopra la periferia di Rovellasca)

