Salto in alto: la saronnese Claudia Ricci bronzo ai campionati italiani

ANCONA – Con un salto a 4.21, stamattina, la saronnese Claudia Ricci ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti. L’atleta dell’Osa Saronno ha migliorato il suo personale di ben 21 centimetri.

Per Claudia si è trattato dunque di fare ancora meglio dell’estate scorsa quando aveva realizzato il precedente record personale. Malgrado le difficoltà legate al coronavirus che ha ridotto e modificato il programma agonistico anche per questo sport, il 2020 si è dimostrato un anno importante per Claudia che ai campionati indoor, sempre ad Ancona, aveva ottenuto la quarta piazza, con 3,65, ma già nel mese di gennaio aveva saltato 3,98. Per lei una dunque costante crescita.

(foto: la saronnese Claudia Ricci della società sportiva locale della Osa Saronno, punto di riferimento per tanti appassionati dell’atletica leggera e che fa base nelle strutture comunali di via Biffi, allo stadio “Colombo Gianetti” e al palasport “Dozio” adiacente dove si dispone anche di spazi indoor per l’atletica)

21022021