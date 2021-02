Superbonus 110 per cento: Gadda mette a fuoco le criticità

SARONNO – “Si moltiplicano a livello locale le denunce delle associazioni di rappresentanza di artigiani, costruttori e professionisti rispetto ad alcune criticità legate al Superbonus 110 per cento”. Lo fa notare Maria Chiara Gadda, la parlamentare locale di Italia viva.

In particolare é incredibile l’impennata dei prezzi dei materiali edili in queste settimane, in concomitanza con l’avvio degli incentivi. Un aumento apparentemente ingiustificato, anche perché la norma iniziale prevedeva un tariffario di riferimento. Questa situazione, se incontrollata, rischia di inficiare i benefici della misura e falsare il mercato danneggiando così aziende, cittadini e soprattutto i conti pubblici. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, farebbe bene ad avviare le necessarie verifiche, per correggere le storture. Le imprese denunciano aumenti addirittura fino al 60 per cento, una speculazione davvero oltre ogni limite. E’ opportuno che le autorità competenti intervengano con urgenza, forse sarebbe stato utile che il precedente Governo prevedesse controlli e verifiche fin dall’inizio per evitare la situazione che viene denunciata oggi ma ora è doveroso agire.

