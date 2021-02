Addio a Elsa Zani, la poetessa della Regina Pacis

SARONNO – Si terranno mercoledì alle 1045 alla parrocchia della Regina Pacis i funerali di Elsa Zani 93enne attivissima nella Regina Pacis.

Elsa era un volto noto a tantissimi saronnesi. Era sempre in prima linea per contribuire alla quotidianeità della parrocchia di via Roma dove non a caso la città le darà l’ultimo saluto.

Elsa non solo leggeva durante le messe ma da anni ormai realizzava anche vere e proprie poesie in occasione di compleanni o pellegrinaggi.

Una tradizione nata da una sua passione come aveva raccontato lei stessa a ilSaronno in occasione della pubblicazione del suo volume di componimenti avvenuta quando aveva 89 anni. “Ho sempre scritto testi in rima fin da quando le mie figlie erano piccole – raccontava Elsa – ed ne ho raccolti una trentina in un vera e propria raccolta”. Un volume intitolato semplicemente “Poesie” intenso e vivace come Elsa. Pubblicato nel 2017 il volume, ancora disponibile su Amazon, aveva ottenuto anche un’ottima recensione su Famiglia Cristiana proprio per “la capacità delle poesia di raccontare con schiettezza e semplicità un’intera comunità”.