SARONNO – Anche gli artisti daranno il proprio contributo all’iniziativa nazionale che, questa sera, riaccenderà le luci dei teatri ricordando i problemi provocati dalla prolungata chiusura delle sale.

A Saronno l’iniziativa dell’Unita Unione Italiana Interpreti Teatri e Audiovisivo ha trovato l’adesione del teatro Giuditta Pasta che con ilSaronno darà voce al mondo del teatro. Alle 20 in una diretta su Facebook e sulla nostra homepage ascolteremo il racconto di quest’anno difficile e delle speranze per un futuro diverso con Oscar Masciadri direttore del teatro Pasta, Laura Succi assessore alla Cultura e Enrico Cantù mainsponsor del teatro saronnese.

Ma non solo. Saronno presenti anche gli artisti che in prima persona mettono il proprio talento, le proprie emozioni per far vivere la magia del teatro. In sala ci saranno Stefano Chiodaroli, Leonardo Manera e Dario Canossi de I LUF , Elena d’Angelo, Enrico Barlocco (Legnanesi) e Silvia Priori.

“Siete tutti invitati a partecipare in streaming all’evento – spiega il presidente Oscar Masciadri – e vi invitiamo a lasciare un vostro commento o una vostra testimonianza di vicinanza con un messaggio scritto sulla nostra pagina Facebook. Torniamo per una sera, seppur ancora virtualmente, a incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico”.