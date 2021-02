CARONNO PERTUSELLA – Iniziano le indagini del servizio fitosanitario regionale, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, al fine di proteggere la flora locale.

Anche il comune di Caronno Pertusella si vedrà coinvolto nelle ispezioni fitosanitarie sul verde: l’obiettivo è quello di rilevare eventuali organismi nocivi da quarantena, che possono essersi diffusi sul territorio comunale.

In particolare, si cercano coleotteri Cerambici, specie di coleottero facilmente riconoscibili per via delle lunghe antenne e delle notevoli dimensioni, tipiche caratteristiche dei tarli del legno.

Le attività di ispezione fitosanitaria si concretizzano con il controllo e l’osservazione diretta delle singole piante, che potrebbero coinvolgere le aree agricole, ma anche verde pubblico e verde privato, con conseguente necessità di accedere alle proprietà private.

Tutti i tecnici saranno provvisti di tesserino di identificazione del Servizio Fitosanitario, che sarà tenuto esposto per il riconoscimento degli operatori da parte della cittadinanza.

(in foto d’archivio: un’immagine del Parco della Residenza di Caronno Pertusella)

22022021