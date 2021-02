COGLIATE – “Avanzano velocemente i lavori per la realizzazione della nuova palestra“: ad annunciare che le opere stanno andanto avanti rapidamente, per il nuovo palasport di Cogliate, è il sindaco Andrea Basilico. Il cantiere è infatti in piena attività e c’è già la base sulla quale sorgerà la struttura.

Si tratta di un intervento da 847 mila euro: l’iter era iniziato, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo finanziamento per la realizzazione dell’impianto, nella primavera del 2019. Sorgerà una struttura fra le più moderne della zona ed anche molto gradevole dal punto di vista estetico, con tanto legno e vetri, che consentiranno una illuminazione naturale, garantendo anche da fuori un bellissimo “colpo d’occhio”. I tempi per giungere al taglio del nastro, a questo punto, non saranno troppo lunghi e le associazioni sportive locali davvero non vedono l’ora.

(foto: il cantiere che sta portando alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cogliate)

