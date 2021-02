GROANE – Dato sicuramente influenzato dal weekend, quando il numero dei tamponi processati cala, ma nelle Groane oggi non si registrano tanti nuovi casi di positività al coronavirus. A Limbiate +7, a Cesano Maderno +3, a Ceriano Laghetto, Lazzate e Misinto +1.

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Limbiate 2.788 (2.781)

Cesano Maderno 2.677 (2.674)

Cogliate 641

Ceriano Laghetto 461 (460)

Lazzate 559 (558)

Misinto 398 (397)

Monza 8.066 (8.047)

Desio 2.894 (2.889)

Seregno 2.940 (2.937)

Lissone 3.035 (3.026)

Brugherio 2.367 (2.362)

Giussano 1.816

Il calo dei tamponi processati, come sempre avviene nei fine settimana, si riflette sui dati odierni dei nuovi contagi nella zona. Resta alta comunque la Brianza, +109; scendono drasticamente il Comasco, +18; ed il Varesotto, +34.

A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (arrivando a toccare il 8,3 per cento dei tamponi effettuati). I guariti e dimessi sono 3.122. I decessi oggi sul territorio lombardo sono stati +45 (ieri erano stati +50).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: distribuzione vaccini anti-covid con i mezzi delle automediche di Areu)

22022021