LIMBIATE – In barba ad ogni regola anti covid e, soprattutto, di buon senso, in un locale nel centro di Limbiate si sono radunate 200 persone.

A scoprire il maxi assembramento nel tardo pomeriggio di sabato 20 febbraio, un’operazione congiunta tra polizia locale e carabinieri, a seguito di ripetute segnalazioni. Erano le 18.30, quindi mezz’ora dopo l’orario di chiusura stabilita, in zona gialla, dal Dpcm per i bar e gli esercizi dediti alla ristorazione, quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel locale, situato in centro cittadino, in via F.lli Cervi, e al suo interno hanno trovato circa 200 persone, assembrate, con la mascherina abbassata intente a consumare e a socializzare.

E’ scattata quindi la sanzione a carico dei proprietari (400 euro di multa), ed il locale è stato chiuso per cinque giorni.

Quella di sabato è stata l’unica irregolarità riscontrata dalla polizia locale negli esercizi commerciali controllati nel corso della scorsa settimana (21 negozi in totale), mentre su 331 persone fermate in strada, sono scattate le sanzioni per nove individui che non indossavano dispositivi di protezione indivuduale.

22022021