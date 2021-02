SARONNO – “Lo scorso fine settimana si è tenuta la “Giornata dei camici bianchi”, istituita a novembre con la legge 155 del 2020. É stata l’occasione per ricordare i troppi professionisti sanitari che hanno perso la vita per il covid-19, tra cui Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese”. A parlare la deputata del Varesotto, Maria Chiara Gadda di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Desidero ringraziare tutto il personale sanitario per quanto ha fatto nei mesi più duri della pandemia, anteponendo l’interesse collettivo alla fatica, a turni massacranti e persino la propria salute, e che ancora oggi vede questi professionisti in prima linea con i malati di covid e di tutte le altre patologie, e nella campagna di vaccinazione”.

