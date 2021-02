ROVELLASCA – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cantù che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente stradale di domenica pomeriggio a Rovellasca, dove una costosa Lamborghini è andata completamente distrutta.

Il sinistro si è verificato in via Cesare Battisti fra centro e periferia di Rovellasca. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, abbattendo alcune piante a bordo carreggiata e urtando altre due vetture in sosta. Nell’immediatezza i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato mediante l’uso di cesoia e divaricatore uno degli occupanti del mezzo ed hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, uno di 26 ed uno di 37 anni di età. Uno è in gravi condizioni, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano.

(foto: le immagini dei vigili del fuoco dei soccorsi a Rovellasca)

