UBOLDO – C’è anche chi ha realizzato qualche foto ed un video col telefonino, per testimoniare quanto successo lo scorso fine settimana al Parco dei Mughetti, l’area naturalistica che si estende fra Gerenzano, Uboldo ed i comuni limitrofi. Chi era a passeggio nel verde ha dovuto farsi da parte per il rombante passaggio di diverse moto da cross. Gli appassionati, non è detto che non fossero in buona fede, aveva infatti scelto proprio le zone verdi del parco per divertirsi in sella alle proprie due ruote. Forse non sapeva che la zona è protetta, e comunque sia hanno fatto arrabbiare chi c’è andato per godersi un poco di natura e di aria buona.

Una vicenda che è approdata e sta suscitando dibattito anche sui social network. Alcune moto sono entrate anche nei corsi d’acqua ed in particolare nel torrente Bozzente.

(foto: una delle immagini comparse su Facebook e che mostrano la presenza delle moto da cross all’interno del Parco dei Mughetti)

22022021