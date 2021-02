LIMBIATE / SARONNO – “Dolore e tristezza” sono gli stati d’animo espressi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome di tutta la Giunta, dopo aver appreso la notizia della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno, in provincia di Varese, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. “Il cordoglio della Regione e di tutti i lombardi – ha continuato – giunga ai familiari di due vittime innocenti colpite barbaramente”.

“Siamo vicini – ha concluso Fontana – anche alle donne e agli uomini del Corpo diplomatico italiano e dell’Arma dei carabinieri che, con dedizione e altissima professionalità, sono impegnati in “complicate” zone del mondo”. Laureato alla Bocconi, il diplomatico, nato a Saronno ed originario di Limbiate, era il più giovane ambasciatore italiano in servizio; aveva 44 anni. E’ morto assieme al carabinieri di scorta nei pressi della città di Goma in Congo, in un attacco nei confronti di un convoglio delle Nazioni unite.

(foto: l’ambasciatore Luca Attanasio. Nativo di Saronno, era di Limbiate)

