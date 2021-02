SARONNO – Le rsa, residenze anziani saronnesi, sono tutte covid-free. A dare la buona notizia il sindaco Augusto Airoldi. E ora arriveranno anche le “sale dell’abbraccio” – come in plessi del circondario ad esempio a Caronno Pertusella – dove protetti da una barriera trasparente i nonnini possano rivedere i loro cari? “Sicuramente sono in corso delle riflessioni, si sta valutando questa possibilità. La quello che viene prima di tutto – fa notare il primo cittadino – è di evitare in ogni modo che il coronavirus possa tornare nelle strutture per gli anziani”. Innanzitutto adesso, visto che oggi nelle case di riposo cittadine non c’è neanche un caso attivo di covid.

Fa al contempo notare Airoldi: “L’altra buona notizia è che ormai sono stati quasi tutti vaccinati, ospite e personale”.

