SARONNO – Vaccinazioni anti-covid, a Saronno si è arrivati a 288 over 80 che hanno ricevuto la prima somministrazione Pfizer; a pieno regine si dovrebbe arrivare alla distribuzione di 500-700 vaccini a settimana, per gli “over”. Per ora al punto vaccinazioni all’interno dell’ospedale di Saronno ma l’Amministrazione comunale ha già ribadito ad Ats Insubria la disponibilità a mettere a disposizione l’ex scuola Pizzigoni di via Parini, come avvenuto per le vaccinazioni anti-influenzali (foto), per evitare ai saronnesi di essere inviati a vaccinarsi a Malpensa, Gallarate, Busto Arsizio o nelle altre location che saranno individuate dalle autorità sanitarie.

23022021