Nuovo assessore al Sociale a Misinto, ecco il nome

MISINTO – È Antonina Fiorillo il nuovo assessore a Politiche Sociali e Pari Opportunità del comune di Misinto. 45 anni, insegnante alle scuole di Cogliate, assume le deleghe che precedentemente erano state del sindaco Matteo Piuri. Il primo cittadino le aveva tenute al momento della distribuzione di inizio mandato, ma ora spiega: «In questo periodo particolare abbiamo ritenuto giusto e utile che ci fosse una persona a seguire il settore del Servizi Sociali in via del tutto esclusiva. Nuccia Fiorillo, anche senza essere candidata, ha sempre fatto parte del nostro gruppo di Nuovi Orizzonti e visto il suo lavoro e le sue precedenti esperienze nel sociale, sicuramente darà un valore aggiunto all’assessorato». Come detto, insegnante alle scuole di Cogliate ha avuto anche un’esperienza lavorativa in ambito sociale, questo sicuramente aiuterà ad orientarsi meglio nei meccanismi della macchina comunale in un settore da sempre delicato, ed oggi ancor più da curare, della vita amministrativa.

23022021