SARONNO – L’attenzione dei residenti, l’impegno dei vigili del fuoco e dei tecnici della società del gas hanno permesso di trovare e risolvere una perdita in un appartamento prima che diventasse un problema o un rischio.

E’ successo ieri nella tarda mattinata quando da un palazzo tra via Miola e via Don Mazzolari è arrivata la chiamata dei alcuni saronnesi preoccupati dall’odore di gas che si sentiva sulle scale. Sul posto la centrale unica delle emergenze ha inviato la squadra di turno dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno fatto un sopralluogo per capire se e dove ci fosse una perdita. La concentrazione di gas era molto bassa e quindi per prima cosa i vigili hanno potuto rassicurare i residenti.

Sul posto sono arrivati i tecnici della società del gas che controllando i singoli appartamenti hanno trovato una piccola perdita attivandosi immediatamente per la riparazione.

(foto d’archivio)

20210223