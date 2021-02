Anche Gerenzano in lutto per l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci

GERENZANO – “Riportando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente di Anci, l’associazione dei Comuni, Antonio Decaro, ci uniamo al cordoglio per le famiglie delle vittime, esponendo le bandiere del nostro Municipio a mezz’asta”. Così il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, sull’omicidio dell’ambasciatore d’Italia in Congo, Luca Attanasio (nato a Saronno e originario di Limbiate), e del suo carabinieri di scorta, Vittorio Iacovacci.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il seguente messaggio: “Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco che poche ore fa ha colpito un convoglio internazionale nei pressi della citta di Goma uccidendo l’Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. La Repubblica italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell’adempimento dei loro doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo.