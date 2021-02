MONTJOVET – Trasferta in Valle d’Aosta contro la squadra-rivelazione del girone A di serie A, oggi nel turno infrasettimanale per una lanciatissima Caronnese. Fra le due formazioni, quasi uno spareggio per le zone di vertice della graduatoria dove i rossoblù di Caronno Pertusella sono tornati con un filotto di cinque vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa in casa contro il quotato Bra.

Oggi dunque il Pont Donnaz, un match in vista del quale l’allenatore della Caronnese ha convocato 22 giocatori. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Arcidiacono, Andrea Battistello, Niccolò Gualtieri, Christian Travaglini, Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino, Giovanni Midolo, Christian Costa e Francesco Coghetto; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì ed Alessandro Vernocchi; attaccanti Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri, Federico Corno, Riccardo Boschetti e Daniele Rocco.

Il Pont Donnaz gioca a Montjovet; la partita – per la terza di ritorno – si disputa a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, dalle 14.30 con arbitro Matteo Canci di Carrara, assistenti Simone Marconi di Lucca ed Alberto Rinaldi di Pisa. Altri incontri Bra-Fossano, Borgosesia-Vado, Chieri-Sestri, Castellanzese-Sanremese, Varese-Imperia, Gozzano-Legnano, Derthona-Folgore Caratese, Lavagnese-Arconatese, Saluzzo-Casale. Classifica: Gozzano 46 punti, Castellanzese e Bra 40, Caronnese 37, Sanremese 36, Pont Donnaz e Sestri 35, Imperai 33, Folgore 32, Legnano e Lavagnese 28, Chieri e Arconatese 26, Derthona 25, Casale 24, Saluzzo 20, Vado 12, Borgosesia 11, Fossano 10.

