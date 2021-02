Furto di serramenti a Samarate, bottino ritrovato a Lazzate

LAZZATE – Ancora un ritrovamento di merce rubata a Lazzate. Questa volta si tratta dei resti di un furto avvenuto la settimana scorsa a Samarate ai danni di una ditta di serramenti.

Ai margini del bosco Battù ai confini con Cermenate, la Polizia locale ha ritrovato il pianale con relativa impalcatura per il trasporto delle vetrate. Probabilmente è stato strappato con la forza dal furgone rubato in ditta facendo leva sui rami di un albero con una corda. Il mezzo da lavoro però non è stato trovato sul posto: evidentemente chi ha compiuto il furto era più interessato al veicolo che non al suo contenuto, visto che è stato ritrovato anche il cassone degli attrezzi. La struttura per il trasporto del materiale è stata poi recuperata grazie ad una piccola gru ed un altro autocarro dall’azienda che aveva subito il furto, contattata dagli agenti a seguito del ritrovamento. Del resto della refurtiva, nessuna traccia.

