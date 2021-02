Solaro: un kit di benvenuto per ogni bebè

SOLARO – È terminata sabato scorso 20 febbraio la distribuzione dei kit di benvenuto per i nuovi nati del 2020. L’iniziativa, a costo zero per il Comune di Solaro e frutto della collaborazione con Energie Sociali Jesurum Lab, agenzia milanese di comunicazione impegnata nell’ideazione e realizzazione di progetti di partnership fra pubblico e privato, ha messo a disposizione delle famiglie una serie di utili prodotti per i primi mesi di vita dei piccoli. Il luogo scelto per le consegne, l’asilo nido Il Girasole, non è stato casuale; ai quattro momenti di incontro con le famiglie, tutti in pieno rispetto delle normative covid, hanno partecipato il sindaco Nilde Moretti, la consigliera con delega all’Infanzia Serena e la coordinatrice della struttura Grazia Dimasi. Le mattinate scelte per le consegne sono state anche un momento importante di confronto con i genitori e, grazie alla presenza della coordinatrice dell’asilo, è stato possibile rispondere alle domande delle famiglie sulla struttura e sul metodo educativo del nido stesso, oltre che, sempre nel pieno rispetto delle restrizioni, mostrare gli spazi dedicati ai piccolissimi frequentatori. Nell’ambito dell’iniziativa, a fronte di 92 nuovi nati nel 2020 a cui è stata inviata lettera di invito al ritiro del kit di benvenuto, sono stati consegnati 56 zainetti.

Rileva Serena Nasta, consigliera con delega all’Infanzia: “Penso che questa iniziativa, partita nel 2020, abbia riscosso un buon successo. Abbiamo potuto incontrare e conoscere tante famiglie, alcune anche appena trasferite nel nostro comune, e dare a tutte un piccolo dono di benvenuto per i figli e le figlie appena nate. Contiamo di proseguire con questo progetto anche nel 2021, l’agenzia con la quale collaboriamo sta lavorando alla nuova composizione dello zainetto per quest’anno e appena tutto sarà pronto partiremo con la distribuzione”.

24022021