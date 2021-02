Airoldi Origgio, a metà marzo riparte il campionato di calcio femminile

ORIGGIO – “Se hai ancora voglia di finire la stagione e misurarti in campo, la nostra società ha predisposto tutto per ripartire al massimo! Il 15 marzo inizieremo il campionato calcio a 7 femminile del Csi di Milano e se hai voglia di giocare, c’è posto anche per te”. L’invito, con l’annuncio della ripartenza dell’attività agonistica, viene dai dirigenti della Polisportiva Airoldi di Origgio.

“Sei già tesserata in un’altra squadra? Non ti preoccupare, con le nuove disposizioni tutto è possibile! contattaci per avere maggiori informazioni e vieni a giocare con noi!” dicono i responsabili del club rivolgendosi alle “aspiranti” giocatrici del team origgese.