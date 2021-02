LONATE CEPPINO – Sono attualmente 6 i casi attivi di coronavirus a Lonate Ceppino; numero dunque raddoppiato rispetto al precedente aggiornamento del 15 febbraio (erano infatti 3). E’ l’Amministrazione comunale a fare il punto della situazione. Complessivamente, da inizio pandemia, in paese si sono contagiate 339 persone e sono stati 7 i decessi. I guariti sono stati 326. Per quanto riguarda le fasce d’età, tra i positivi una persona fra i 41 ed i 50 anni, 2 fra i 51 ed i 60 anni, 1 fra i 61 ed i 70 anni, 1 fra i 71 e gli 80 anni, 1 oltre gli 80 anni. In merito ai sessi, si tratta di 4 donne e 2 uomini.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: sanificazione in una scuola della zona)

25022021