Coronavirus, crescono i casi anche a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Gli ultimi dati sulla diffusione dei contagi a Ceriano Laghetto rilevano la presenza di 15 attualmente positivi al Covid 19 e di 209 sottoposti a sorveglianza attiva. La scoperta di nuovi casi nell’arco di 7 giorni, nell’ultimo mese, resta compresa tra 1 e 6 casi. “Venerdì scorso, per la Regione Lombardia è stata confermata la “zona gialla” e i numeri al momento, per Ceriano si mantengono su quei livelli, ma è evidente la necessità di non abbassare la guardia, perché la situazione è in continua evoluzione e preoccupa la rapidità di diffusione delle cosiddette “varianti” rimarca il sindaco cerianese, Roberto Crippa.

