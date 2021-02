Esercitazione di Protezione Civile sul Guisa a Cogliate

COGLIATE – Due mattinate di lavoro e pratica per l’esercitazione di Sei Servizi Emergenza Integrati sul territorio di Cogliate. Sei, la Protezione Civile di Cogliate, Misinto, Lazzate e Caronno Pertusella, è scesa in campo con il consueto piglio per aggiornare le tecniche e rafforzare l’abilità con le attrezzature.

L’associazione è sempre in prima fila per ogni genere di emergenza sul territorio. «Lo scopo pratico è stato quello di testare la capacità di intervento su uno scenario operativo finalizzato al disboscamento preventivo – spiegano dal gruppo operativo. È stata infatti eseguita una capillare pulizia del boschetto adiacente il Centro diurno integrato Il Faro, confinante con il torrente Guisa. La prova, oltre che una cospicua presenza di Volontari della Sei, ha visto la partecipazione anche di alcuni Volontari del’Adda e della Protezione Civile Naviglio, afferenti alla componente Sne, Supporto Nazionale Emergenze (associazione nazionale protezione civile e sanitario) ed al molto apprezzato contributo operativo dei volontari di Croce Rossa Italiana Alte Groane di Misinto con cui c’è stata ottima collaborazione».

