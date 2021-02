ORIGGIO – “Domenica 21 febbraio, in un’atmosfera emozionante amici e familiari hanno posato, alla presenza del sindaco Evasio Regnicoli, una targa a memoria di Domenico Ambrosini. In tale luogo Domenico si incontrava con alcuni amici ed i loro fedeli compagni a 4 zampe. Il suo ricordo si accompagna alla toccante storia del suo cane che se n’è andato pochi giorni dopo la sua scomparsa. Si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’immenso amore che un cane può dare e provare per le persone che ama”. Lo ricordano i rappresentanti del gruppo politico “La civica”.

Consigliere comunale ad Origgio, nel novembre scorso Ambrosini era scomparso a causa del covid.

(foto: Domenico Ambrosini in consiglio comunale. La sua scomparsa aveva suscitato grande cordoglio in paese)

