SARONNO – Ancora un incidente a Saronno, ancora un ferito dopo lo scontro fra un’automobile ed una bicicletta: è successo ancora in via Cristoforo Colombo, dove questo genere di episodi si erano già verificati anche nl recente passato. Ieri mattina alle 11.15, dunque, lo scontro fra una vettura ed una bici, il ciclista – un saronnese di 67 anni – è caduto a terra. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Legnani.

Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale: gli agenti hanno prestato per prime cure al ferito e poi hanno deviato il traffico per consentire l’intervento del personale di una ambulanza della Croce rossa italiana, in tutta sicurezza. Il sessantasettenne è stato trasportato al vicino ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato, ha riportato alcune contusioni ma per lui niente di grave. La vigilanza urbana sta chiarendo la dinamica del sinistro.

(foto archivio: una immagine di via Colombo a Saronno)

26022021