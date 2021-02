Caduta e malore, via vai di ambulanze in piazza Cadorna a Saronno

SARONNO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri per un anziano pensionato, involontario protagonista di una caduta accidentale in piazza Cadorna, sul marciapiede davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”. Sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto sono subito arrivati i soccorsi, mancava qualche minuto alle 18. E’ arrivata una ambulanza della Misericordia Arese ed il relativo equipaggio si è preso cura del pensionato, di 88 anni: è stato trasportato all’ospedale cittadino, si è comunque ben presto ripreso ed al ricovero in pronto soccorso le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Poco dopo ancora in piazza Cadorna nuovo intervento dell’autolettiga, in questo caso della Croce azzurra di Caronno Pertusella, per una ragazza di 26 anni che lamentava un malore. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, anche in questo caso le condizioni della paziente non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio: intervento dei soccorsi in piazza Cadorna a Saronno)

