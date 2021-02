Cercasi Giulietta, il gatto più bello di via Gorizia

SARONNO – Scomparsa, ed i volontari dell’Enpa – l’Ente per la protezione animali – la stanno cercando per assicurarsi che stia bene ed hanno lanciato un appello sui social. Stiamo parlando di Giulietta, che vive nella colonia felina che si trova alla periferia sud saronnese nella zona di via Gorizia. E’ una delle colonie feline che sono regolarmente censite e seguite dall’ente.

“Questa meraviglia è una gatta di colonia ma l’altro ieri non si è fatta vedere e la tutor è molto preoccupata. Manca dalla colonia di via Gorizia a Saronno. Se vedete Giulietta in giro o la riconoscete, per favore contattateci subito”, è l’appello dei responsabili locali dell’Enpa che invitano, nel caso di avvistamenti, a comunicarli contattando l’associazione tramite la propria pagina Facebook.

(foto: la bellissima gatta Giulietta, è scomparsa dalla colonia felina che si trova in via Gorizia alla periferia sud di Saronno. Ora i volontari lanciano un appello per trovarla)

