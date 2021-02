SARONNO / LIMBIATE / VARESE – Va avanti la risalita dei nuovi contagi da coronavirus in tutta la zona. I dati più aggiornati sono quelli del tardo pomeriggio di ieri, diffusi da Regione Lombardia. Varese e Busto Arsizio, entrambe a +29 nuovi casi nella sola giornata di ieri. Aumenti importanti anche a Gallarate, dove i nuovi casi positivi sono +23. Dati più moderati per Saronno, sebbene presenti un trend in salita: +10.

Ecco i casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno: 2.986(2.976)

Caronno Pertusella: 1.295 (1.291)

Gerenzano: 840 (835)

Tradate: 1.422 (1.415)

Varese: 5.312(5.283)

Busto Arsizio 5.866 (5.837)

Gallarate 3.638 (3.615)

Malnate 1.379 (1.371)

Nel Comasco:

Turate 680 (678)

Mozzate 722 (718)

Lomazzo 752 (750)

Appiano Gentile 667 (664)

In Brianza:

Limbiate 2.818 (2.805)

Cesano Maderno 2.717 (2.693)

Cogliate 645 (643)

Ceriano Laghetto 467

Lazzate 563 (561)

Misinto 399 (398)

Monza 8.184 (8.128))

Desio 2.928 (2.913)

Seregno 2.964 (2.950)

Lissone 3.065 (3.048)

Brugherio 2.396 (2.382)

Giussano 1.840 (1.828)

Sono complessivamente in decisa crescita i casi positivi di coronavirus scoperti in zona, iero +977 fra le province di Varese (+316), Brianza (+356) e Como (+305). Ieri la provincia di Milano sfora i mille nuovi casi, quasi mille nel Bresciano.

A fronte di 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi (8,2 per cento, l’altro ieri la percentuale dei tamponi positivi era 6.5 per cento). I guariti e dimessi sono 1.596. I decessi ieri sono stati +44 (l’altro ieri erano stati +38).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: vaccini Pfizer)

26022021