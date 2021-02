COGLIATE / LAZZATE / MISINTO / CERIANO LAGHETTO – Tredici nuovi casi tra Cogliate, Lazzate e Misinto.

L’incremento più importante lo registra Lazzate: +9 casi rilevati nelle ultime 24 ore. Cogliate e Misinto meglio, rispettivamente contano +2 e +1 nuovi contagi.

Stop a Ceriano Laghetto.

Ecco i casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Cogliate 648 (645)

Ceriano Laghetto 467

Lazzate 572 (563)

Misinto 400 (399)

Monza 8.253 (8.184)

Desio 2.956 (2.928)

Seregno 2.976 (2.964)

Lissone 3.094(3.065)

Brugherio 2.427 (2.396)

Giussano 1.853 (1.840)

Poco più di 10 casi nella bassa comasca. Accelerata nelle Groane, +59 tra Cesano Maderno e Limbiate.

Numeri pesanti oggi per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, anche nella zona. Complessivamente se ne sono registrati +1159: nel Varesotto +365, in Brianza +505 e nel Comasco +289.

In Lombardia a fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9.7 per cento sul totale dei tamponi eseguiti; ieri 8.2 per cento). I guariti e dimessi sono 1.071. I decessi in Lombardia oggi sono stati +48 (ieri erano stati +44).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto d’archivio: vaccinazioni anti-Covid )

26022021