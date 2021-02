UBOLDO / ORIGGIO – Che fine hanno fatto i tanto criticati banchi a rotelle? Ancora sigillati, nelle scatole, a centinaia; le scuole di Origgio e Uboldo non hanno trovato alcun modo in cui impiegarli.

Hanno fatto molto parlare genitori e insegnanti le scatole rimaste accatastate all’aperto, vittime delle piogge invernali e del freddo, ma non possono essere utili agli studenti: non solo le ruote non sono bloccabili, quindi inclini a scorrere ad ogni movimento e un pericolo per la sicurezza, ma manca lo spazio fisico per il materiale scolastico. Il piccolo tavolino non è abbastanza per reggere lo spazio anche solo di un dizionario, o libri e astuccio.

Sono, quindi, destinati a rimanere inutilizzati.

A questo spreco, inoltre, non c’è rimedio: il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, ha cercato di impiegarli alternativamente chiedendo informazioni all’Ufficio scolastico provinciale, magari per associazioni di volontariato. Ma la risposta non ha portato a buone notizie: i banchi a rotelle possono essere finalizzati a solo uso scolastico. Rimarranno lì, quindi, dove sono posizionati già dai primi mesi di ripresa delle scuole: sempre vittime del meteo, ancora nelle scatole.

