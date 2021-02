SARONNO – “A nostro giudizio la bocciatura del piano volumetrico già approvato non ha un senso logico dal punto di vista amministrativo. Le norme scritte sono fatte per fare in modo che non vi siano decisioni arbitrarie, ma i cittadini coinvolti possano capire quali siano i propri diritti e doveri. Una buona amministrazione è quella che non fa scelte arbitrarie. Ci è parso invece che la scelta di bocciare il piano sia invece una mera decisione politica”

E’ la chiosa del comunicato stampa firmato dal vicesegretario della Lega Angelo Veronesi in merito alla bocciatura del piano attuativo in variante dell’ex Parma avvenuta nel consiglio comunale di mercoledì sera.

“Il progetto piano volumetrico bocciato dall’Amministrazione Airoldi aveva diversi punti positivi. Abbiamo letto come qualche consigliere di maggioranza abbia sostenuto che non venisse creato alcun parco pubblico. Ciò non corrisponde a verità. L’area a verde pubblico si sarebbe creata a ovest dell’area Exbo in modo da consentire la recinzione del parco pubblico e la sua gestione da parte della municipalizzata Saronno Servizi. Si intendeva copiare lo stesso buon modello gestionale adottato per il parco pubblico dello stadio, dove il gestore privato della Club House si impegna ad aprire e chiudere il parco pubblico negli orari stabiliti dal Comune e a manutenere i giochi mantenendo pulito il parco senza far spendere niente al Comune e quindi senza far spendere niente ai cittadini. Soluzione che riteniamo di assoluto buon senso.

Questo modello gestionale potrà essere attuato anche in futuro qualora si rispetti il piano volumetrico previsto dal Pgt (fig. 2) e il parco pubblico verrà previsto a sud anziché a ovest dell’area Exbo. Riteniamo però che sarà più complicato e più dispendioso per il Comune recintare il parco pubblico previsto dal piano volumetrico del Pgt in quanto la recinzione pubblica sarà più estesa.

Il verde pubblico previsto da Pgt (fig. 2) si sviluppa nella parte sud ovest dell’area Exbo anziché nell’area ovest ed avrebbe una superficie uguale a quella prevista dal piano appena bocciato (fig. 1). Bisognerebbe capire come si affronterà la tematica della sistemazione dei parcheggi pubblici esistenti in via Piave. Speriamo che il costo della sistemazione di questi parcheggi sarà a carico del privato come era riuscita ad ottenere con buon senso l’amministrazione Fagioli.

Ci riserviamo di capire come l’amministrazione Airoldi intenderà affrontare la tematica del calibro di larghezza di via Monte Grappa e della mancanza di parcheggi pubblici lamentata dai residenti della zona. Speriamo che una parte dell’area sarà ancora adibita a parcheggi pubblici, come previsto da entrambi i piani (figg. 1 e 2). Osservando la disposizione volumetrica prevista dal Pgt siamo sinceramente preoccupati per l’insistenza di tutti gli edifici sia residenziali sia commerciali sulla via Marconi che è a senso unico. Non ci sembra una soluzione di buon senso. A nostro giudizio questa sistemazione dell’area creerebbe un grosso problema di traffico in via Marconi. Una soluzione di buon senso sarebbe stata quella di differenziare gli ingressi residenziali da quelli commerciali utilizzando via Piave che è a due corsie.