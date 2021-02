ARONNO – Giovedì intenso per la città degli amaretti con un inizio movimentato a causa del blackout di via Roma che ha lasciato 900 utenze senza corrente elettrica.

Ha fatto discutere la bocciatura da parte della maggioranza del progetto per la riqualificazione dell’ex Parma e la scelta di proseguire il consiglio comunale anche senza collegamento radio

Alle 11 in Municipio un minuto di silenzio davanti ai pennoni in Municipio per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabinieri di scorta Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo, ucciso lunedì in Congo

Nel pomeriggio grande clamore per l’inchiesta della Finanza con l’accusa dei bancarotta fraudolenta alla catena di pizzerie Donn’Angelin

Tentata estorsione in stazione, fermato minorenne